Киев рассказал о пользе транспортной блокады России

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал данную им ранее информацию о возможности прекращения железнодорожного и автобусного сообщения России и Незалежной. Киев подготовил запрет на транспортное сообщение с Россией

Дипломат абсолютно уверен в том, что транспортный запрет обернется для Украины только пользой. В качестве доводов в пользу этого решения министр напомнил о произошедшем 3 года назад отказе от авиасообщения.

По его словам, вместо ожидаемого коллапса, пассажиропоток увеличился вдвое: «Я убежден, что такая же ситуация будет и с железнодорожным и автобусным сообщением», - пояснил Омелян.

Также господин Омелян отметил, что называть данное решение очередным ударом по дружбе между двумя странами нельзя, поскольку «дружбы нет и никогда не было».