Киев рассказал о пользе транспортной блокады России
17 августа 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал данную им ранее информацию о возможности прекращения железнодорожного и автобусного сообщения России и Незалежной.
Дипломат абсолютно уверен в том, что транспортный запрет обернется для Украины только пользой. В качестве доводов в пользу этого решения министр напомнил о произошедшем 3 года назад отказе от авиасообщения.
По его словам, вместо ожидаемого коллапса, пассажиропоток увеличился вдвое: «Я убежден, что такая же ситуация будет и с железнодорожным и автобусным сообщением», - пояснил Омелян.
Также господин Омелян отметил, что называть данное решение очередным ударом по дружбе между двумя странами нельзя, поскольку «дружбы нет и никогда не было».
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