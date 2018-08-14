Лавров высказался о политике ужесточения санкций со стороны США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался сегодня об ужесточении санкций США. По словам дипломата, подобная политика американских властей рассматривается Москвой как нелегитимная.

Лавров подчеркнул, что подобные действия являются незаконными и добавил, что они в большей степени продиктованы желанием Штатов доминировать во всем и диктовать другим государствам, как поступать. Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова главы МИД, вводя ограничения, США наказывают не только своих "противников", но и союзников.

По словам Сергея Лаврова, такая политика никогда не станет базой для нормального диалога. Кроме того, эта деятельность американского руководства не может продолжаться долго.