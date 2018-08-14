Трамп заявил о милитаризации космоса противниками США
14 августа 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на военной базе в штате Нью-Йорк рассказал о планах по созданию в США космических войск. Он заявил о начале милитаризации космоса противниками Штатов.
"Я видел кое-что, вы даже не захотите знать, что они делают и насколько они продвинулись", - отметил американский лидер в своем выступлении. США должны сохранить военное превосходство, и подтвердить тем самым наследие по лидерству в космосе, подчеркнул Трамп. Он призвал с удвоенной силой развивать военно-космические силы страны.
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