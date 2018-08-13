Названы возможные темы переговоров Путина и Меркель 18 августа
13 августа 2018, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в понедельник, 13 августа, стало известно, какие темы могут затронуть президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках встречи, которая состоится 18 августа.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сегодня отметил, что политики в ходе переговоров могут поделиться мнениями насчет целого ряда вопросов, касающихся двусторонних отношений и сотрудничества в сфере энергетики Кроме того, не исключено, что Путин и Меркель обсудят урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине.
Зайберт, однако, уточнил, что никогда нельзя заранее сказать, о чем именно будет идти речь в рамках встречи подобного уровня, передает РИА "Новости".
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