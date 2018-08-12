//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Лайма Вайкуле разочаровала Станислава Садальского
- Жена Шнурова потребовала 90% общего имущества.Что будут делить супруги?
- Все это как в фильме ужасов! Откровение Риты Дакоты об изменах Соколовского
- Директор певицы Лаймы Вайкуле прокомментировал высказывание артистки о Крыме
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
В Актау состоялась встреча глав стран "Каспийской пятерки"
12 августа 2018, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]
Пятый Каспийский саммит начал свою работу на берегу Каспийского моря. Президент РФ Владимир Путин прибыл в казахстанский город Актау по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Об этом сегодня, 12 августа, сообщила пресс-служба Кремля. Во встрече принимают участие лидеры России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана. Стороны обсудят тему правового статуса Каспийского моря.
Открыл саммит глава Казахстана. Нурсултан Назарбаев на правах принимающей стороны обратился с приветственной речью к другим участникам встречи.
По итогам встречи лидеры "каспийской пятерки" подпишут конвенцию о статусе Каспийского моря. Отметим, что работа над документом велась порядка 22 лет. Результаты саммита будут отражены в итоговом коммюнике.
Напомним, основная цель проводимых саммитов - создание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая обеспечит суверенные права прибрежных стран на Каспии.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Украинский депутат: всех, "схвативших триколор", надо лишить паспорта
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Культура
Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол
//В мире
//В мире
//Новости партнеров
//Авто
//В мире
Более 450 человек пострадали во время массовых акций протеста в Румынии
//Армия
"Спросите у дедушек": Шойгу предостерег Германию от позиции силы в диалоге с РФ
//Политика
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря подписана в Актау
//Новости СМИ2
//Криминал
//Политика
//Новости Redtram
//Спорт
Английский "Тоттенхэм" выиграл Международный кубок чемпионов
//Здоровье
//Хайтек
//Общество
Минобороны рассекретило архивные документы ко Дню ВВС России
//Политика
Латвийский политик рассказал о "катастрофе" из-за плохих отношений с РФ
//Политика
Волкер обвинил Москву в «затягивании» военного конфликта на Донбассе
//В мире
На Украине признали "Северный поток - 2" экономическим проектом
//В мире
Беспилотник боевиков, приближавшийся к авиабазе "Хмеймим" в Сирии, уничтожен
//В мире
Эмир Кустурица на церемонии закрытия АрМИ-2018 посвятил Шойгу песню
//В мире
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал противодействовать экономической войне
//В мире
В Мексике пассажиров самолета экстренно эвакуировали после сигнала о пожаре
//Спорт
В летнем лагере госпитализированы дети с подозрением на отравление
//В мире
На юге Франции из-за наводнения эвакуировали почти 750 туристов
//В мире
В Сербии заявили, что они никогда не будут вводить санкции против России