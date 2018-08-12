Пятый Каспийский саммит начал свою работу на берегу Каспийского моря. Президент РФ Владимир Путин прибыл в казахстанский город Актау по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом сегодня, 12 августа, сообщила пресс-служба Кремля. Во встрече принимают участие лидеры России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана. Стороны обсудят тему правового статуса Каспийского моря.

Открыл саммит глава Казахстана. Нурсултан Назарбаев на правах принимающей стороны обратился с приветственной речью к другим участникам встречи.

По итогам встречи лидеры "каспийской пятерки" подпишут конвенцию о статусе Каспийского моря. Отметим, что работа над документом велась порядка 22 лет. Результаты саммита будут отражены в итоговом коммюнике.

Напомним, основная цель проводимых саммитов - создание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая обеспечит суверенные права прибрежных стран на Каспии.