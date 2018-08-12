Волкер обвинил Москву в «затягивании» военного конфликта на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Москва специально затягивает конфликт на Донбассе, блокируя работу мониторинговых миссий ОБСЕ на границе Украины и России. «Российские колонны» и опорные пункты ополчения обнаружил Киев в «серой зоне»

Волкер так прокомментировал видео, на котором можно увидеть, как какие-то грузовики едут по неизвестной территории. Волкер считает, что автомобили на видеозаписи якобы являются российскими, по его утверждению, колонна пересекает украинскую границу.

«Это еще один способ, которым Россия сознательно пользуется, чтобы затянуть конфликт и поддержать столкновения на востоке Украины», - отметил Волкер.