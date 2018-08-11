Киев жалуется в ЕСПЧ на нарушение прав заключенных в России
11 августа 2018, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]
Украина подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав украинских заключенных в России. Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
В иске перечислен 71 человек. Конкретные фамилии тех, кого Киев считает политзаключенными, Лищина не уточнил.
Россия уже не раз отмечала, что в стране нет политзаключенных, а есть осужденные или обвиняемые в преступлениях, которые предусмотрены уголовным законодательством.
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