Киев жалуется в ЕСПЧ на нарушение прав заключенных в России

Украина подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав украинских заключенных в России. Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина. МИД Украины сообщил, сколько украинцев находятся в заключении по всему миру

В иске перечислен 71 человек. Конкретные фамилии тех, кого Киев считает политзаключенными, Лищина не уточнил.

Россия уже не раз отмечала, что в стране нет политзаключенных, а есть осужденные или обвиняемые в преступлениях, которые предусмотрены уголовным законодательством.