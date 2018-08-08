Песков: письмо Дональда Трампа передано президенту РФ
8 августа 2018, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 8 августа, американский сенатор Рэнд Пол опубликовал сообщение, в котором говорится о передаче письма главы Соединенных Штатов Дональда Трампа в администрацию президента РФ Владимира Путина.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что письмо от американского лидера Дональда Трампа действительно было получено по дипломатическим каналам, сообщает РИА Новости.
Он также подчеркнул, что в администрацию президента РФ это письмо поступит в ближайшее время. Очевидно, что текст письма еще неизвестен, однако, по утверждению Р. Пола на страничке в Twitter, в документе говорится о необходимости развивать сотрудничество между двумя государствами в ряде сфер.
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