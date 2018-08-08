Песков: письмо Дональда Трампа передано президенту РФ

В среду, 8 августа, американский сенатор Рэнд Пол опубликовал сообщение, в котором говорится о передаче письма главы Соединенных Штатов Дональда Трампа в администрацию президента РФ Владимира Путина.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что письмо от американского лидера Дональда Трампа действительно было получено по дипломатическим каналам, сообщает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что в администрацию президента РФ это письмо поступит в ближайшее время. Очевидно, что текст письма еще неизвестен, однако, по утверждению Р. Пола на страничке в Twitter, в документе говорится о необходимости развивать сотрудничество между двумя государствами в ряде сфер.