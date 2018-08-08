В конце сентября состоится встреча Меркель и Эрдогана
8 августа 2018, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]
В конце сентября этого года в Германии состоится встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Предполагается, что переговоры политиков пройдут 28 или 29 числа.
Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер подтвердила данную информацию в рамках брифинга в Берлине. Отмечается, что Эрдоган посетит Германию с государственным визитом, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что турецкого президента в столице ФРГ также примет президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.
Напомним, что в последние несколько лет в германо-турецких отношениях было зафиксировано существенное ухудшение. На территории Турции произошел целый ряд задержаний немецких граждан, а в Германии запрещали выступать турецким политикам.
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