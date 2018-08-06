Минобороны Литвы: ВВС НАТО восемь раз за неделю сопровождали самолеты ВКС РФ

Истребители ВВС НАТО за прошедшую неделю пришлось восемь раз поднимать в воздух для сопровождения российских самолетов над Балтийским морем, сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Патруль воздушного пространства над балтийскими странами ведется с мая этого года, на эту задачу выделили 10 истребителей ВВС НАТО.

Минобороны России постоянно повторяет, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других стран не нарушаются.