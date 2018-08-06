Депутат Госдумы: РФ никогда не вмешивалась в выборы в других странах
6 августа 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 6 августа, член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк заявил, что Российская Федерация никогда не вмешивалась в избирательный процесс в других странах.
В рамках встречи с сенатором Соединенных Штатов Америки Рэндом Полом российский политик заявил, что Россия полностью открыта для обсуждения любых тем на профессиональном уровне. В частности, Москва готова поддержать диалог о вмешательстве в выборы в других государствах, передает РИА "Новости".
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