Депутат Госдумы: РФ никогда не вмешивалась в выборы в других странах

В понедельник, 6 августа, член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк заявил, что Российская Федерация никогда не вмешивалась в избирательный процесс в других странах.

В рамках встречи с сенатором Соединенных Штатов Америки Рэндом Полом российский политик заявил, что Россия полностью открыта для обсуждения любых тем на профессиональном уровне. В частности, Москва готова поддержать диалог о вмешательстве в выборы в других государствах, передает РИА "Новости".

Железняк также подчеркнул, что РФ уважает независимость не только своей страны, но и прочих. Именно поэтому вмешательство в избирательные процессы "не в философии" Москвы.