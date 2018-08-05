Трамп заявил, что США постоянно атакует «множество людей»

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты постоянно атакует «множество людей». Президент Америки назвал страны, которые вмешиваются в дела их государства.

На встрече с избирателями в поддержку кандидата от своей партии на выборах в штате Огайо Дональд Трамп заявил, что есть страны, которые атакуют США. «Это Россия, Китай. Мы делаем успехи в отношениях с Северной Кореей, но, возможно, и там этим занимаются», - заявил политический лидер.

При этом речь Трампа, сказанная в Огайо, немного противоречит недавнему утверждению президента в Уилкс-Барре, куда Дональд Трамп приехал поддержать кандидата от Республиканской партии, передаёт Lenta.ru.