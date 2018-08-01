Американский политик обнародовал планы по нанесению «адского удара» по России

Соединенные Штаты нанесут по России «удар из самого ада». Об этом в беседе с журналистами объявил Линдси Грэм, представляющий американский Конгресс.

Как пояснил политик, речь идет о законопроекте, который в четверг рассмотрит Сенат. По словам Грэма, подготовленный им документ предусматривает новые санкции против Москвы, которые должны наказать ее за «вмешательство» в выборы президента США. В данном законе «есть все», процитировало сенатора издание Global News.

Согласно версии, которой придерживается часть американского истеблишмента, РФ оказала влияние на исход выборов главы Белого дома, состоявшихся осенью 2016 года. Официальная Москва опровергает эти обвинения как абсурдные.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Линдси Грэм признал неэффективность антироссийских ограничительных мер, которые действуют в настоящее время.