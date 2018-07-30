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Правительство и Госдума занялись молоком
30 июля 2018, 16:44 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Как стало известно АН в парламент внесен новый законопроект под скучным названием законопроект № 483530-7 «О внесении изменений в статьи 346-43 и 346-45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Суть проста – фактическое уничтожение российских личных подсобных хозяйств. А вместе с ними и продовольственной безопасности страны?
Если законопроект будет принят, то регионы будут иметь полное право через обязательную покупку патента облагать налогом все свои региональные «личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ)». Сейчас, если ты, например, вырастил на своем огороде лишнее ведро картошки и продал его, то согласно пункта 13 ст. 217 Налогового кодекса налог за это ведро ты не платишь, так как деятельность ЛПХ законом признана некоммерческой.
Эксперты уже подсчитали, что каждый крестьянский двор в стране, а по данным Россельхозпереписи, численность «личных подсобных и других хозяйств граждан» до 23,5 миллионов, будет обязан купить онлайновую контрольно-кассовой технику (около 50 000 рублей) и оплачивать Интернет-связь в сумме примерно 15 000 рублей в год. Плюс владелец личного подсобного хозяйства обязан будет платить не только налог, но и взносы в пенсионный фонд и фонд ОМС. Еще примерно 30 тысяч в год. Итого 100 тысяч в первый год и по 50 тысяч за каждый последующий.
Рентабельность ЛПХ при тяжелом труде примерно 3-5 процентов. Дополнительные платежи они просто не потянут и формально или реально перестанут заниматься сельским хозяйством. А это будет реально угрожать с таким трудом достигнутой продовольственной безопасности страны.
- 43,6% крупного рогатого скота, 13,8% поголовья свиней, 46,1% овец выращивается в личных подворьях граждан, здесь также выращивается 78% картофеля и 67% овощей. Производится почти 50% молока. Большая часть этой продукции утрачена и перейдет в импорт продовольствия, который и так увеличился на 24%, - главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Василий Узун.
Самую большую тревогу вызывает неминуемое падение производства молока. По официальным данным Минсельхоза, в 2017 году доля молока отечественного производства с трудом дотягивала до 82% от общей потребности. Недостающие потребности в молоке компенсируются за счет импорта, который составляет порядка 7,5 млн. тонн. Если законопроект со скучным названием пройдет сито Госдумы, то импорт уже через несколько лет увеличится по прогнозам экспертов на порядок. А цена в магазинах станет заоблачной.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
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