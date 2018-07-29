Следствие в Британии: отравлением Скрипалей занимались две группы из РФ

Антитеррористическое подразделение британской полиции полагает, что в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию участвовали две группы. Об этом пишет газета The Mirror. В Берлине не верят в «причастность» России к отравлению Скрипалей

Первая команда прибыла в Великобританию из России для подготовки операции, а вторая - для непосредственного участия в акции по отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом.

Предполагается, что жертв отравления могло быть больше. Как сообщает газета, еще одна жертва атаки, Дон Стерджесс, использовала выброшенный флакон духов, в котором находился яд, и скончалась, не приходя в сознание. В таком виде химическое вещество проще перевезти через границу. Утверждается, что везти флакон могли только из России, не приводя никаких доказательств.