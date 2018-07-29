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Следствие в Британии: отравлением Скрипалей занимались две группы из РФ
29 июля 2018, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]
Антитеррористическое подразделение британской полиции полагает, что в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию участвовали две группы. Об этом пишет газета The Mirror.
Первая команда прибыла в Великобританию из России для подготовки операции, а вторая - для непосредственного участия в акции по отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом.
Предполагается, что жертв отравления могло быть больше. Как сообщает газета, еще одна жертва атаки, Дон Стерджесс, использовала выброшенный флакон духов, в котором находился яд, и скончалась, не приходя в сознание. В таком виде химическое вещество проще перевезти через границу. Утверждается, что везти флакон могли только из России, не приводя никаких доказательств.
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