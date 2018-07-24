Опубликован сценарий вынужденного признания Украиной российского Крыма

Названы обстоятельства, которые могут заставить киевские власти признать Крым российским регионом. На данную тему высказался Станислав Речинский, бывший глава пресс-службы СБУ.

Экс-спикер украинской Службы безопасности отметил, что его страна в настоящее время оказалась в тяжелом положении из-за Северо-Крымского канала. Скапливающаяся в нем с 2014 года вода затапливает территорию Херсонской области, это может привести к экологической катастрофе.

Выход из сложившейся ситуации для Киева – продажа воды из канала в Крым, однако в этом случае Украине придется признать полуостров частью РФ. Из слов Речинского, процитированного каналом «Пуля» в «Яндекс. Дзен», следует, что украинские власти будут вынуждены согласиться на этот сценарий, столкнувшись с природным бедствием на своей территории.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году. Киев итоги голосования не признал и объявил полуостров оккупированным.