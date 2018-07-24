Южные регионы Российской Федерации в будущем будут оккупированы Украиной. Это следует из высказывания отечественного политика Константина Борового.

Борового некоторое время назад процитировал сайт «Русская весна». Согласно точке зрения собеседника СМИ, в перспективе «нескольких лет или нескольких десятков лет» власти соседнего государства возьмут под свой контроль южную часть РФ, в частности, Краснодарский край.

В Киеве неоднократно предъявляли территориальные претензии к России. Помимо вышеназванной Кубани, объектами притязаний украинских политиков является ряд регионов, расположенных в Центральном Черноземье, а также Брянская область.

В РФ законодательно запрещены призывы к действиям, которые направлены на нарушение территориальной целостности страны. Соответствующая статья Уголовного кодекса вступила в силу в мае 2014 года.