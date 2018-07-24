Российский политолог считает, что Трампу интересен Путин, а не Россия

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что Россия не лежит в сфере экономических американских интересов. Главе Белого дома интересен президент РФ Владимир Путин прежде всего как личность.

«Самая главная проблема в том, что для Трампа Россия, в общем-то неважна совершенно, у него есть, действительно, какое-то особенное отношение или интерес к Путину, но не как к президенту России, а как к личности», — говорит Лукьянов. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт также отметил, что Трампу важны международные институты, которые он хочет сломать и переделать, чтобы они служили Соединённым Штатам. В этой системе важен Китай, Европа, Мексика, а Россия занимает крайне периферийное место, заметил политолог.