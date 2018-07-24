Постпред США: «Россия никогда не станет нашим другом»

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли в интервью телеканалу CBN сделала заявление, что Соединённые Штаты не доверяют России и их президенту.

По её словам, Москва и Вашингтон никогда не станут друзьями. Переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным – это вещи, которые «должны происходить». «Мы не доверяем России. Мы не доверяем Путину. И никогда не будем. Россия никогда не станет нашим другом. Это факт», - приводит её слова «Известия» со ссылкой на The Hill.

Встреча лидеров двух стран прошла в Хельсинки 16 июля. Президенты обсуждали ситуацию на Украине, в Сирии и «вмешательство» Москвы в выборы США в 2016 году. Трамп неоднократно высказывался, что с Путиным они прекрасно поладили. Глава Белого дома ждёт их очередную встречу этой осенью.