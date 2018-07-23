Трамп сделал заявление, что во время встречи с Путиным он не пошёл на уступки

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки он не пошёл на уступки. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

По словам главы Белого дома, с Владимиром Путиным они прекрасно поладили, и эта новость хороша для всех, кроме продажных СМИ. «Когда вы слышите, как фальшивые СМИ говорят в негативном ключе о моей встрече с президентом Путиным и о том, от чего я отказался, помните, я ничем не поступился, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих стран», - написал Дональд Трамп.

Напомним, что официальная встреча двух мировых лидеров состоялась 16 июля в Хельсинки. Помимо этого, действующий глава Штатов пригласил Владимира Путина посетить Вашингтон в сентябре.