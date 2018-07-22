Вице-президент США высказался о встрече Трампа с Путиным

Вице-президент США Майкл Пенс высказался о встрече американского президента Дональда Трампа и лидера Российской Федерации Владимира Путина в Хельсинки, которая состоялась в начале текущей недели.

По словам Пенса, Трамп согласен был пойти на серьезный политический риск для достижения мира перед переговорами в Финляндии, передает сегодня телеканал АBC. Глава Штатов не поступился бы миром ради каких-либо целей собственной политики, добавил вице-президент.

Как уточнил Майкл Пенс, народ США стал свидетелем возвращения президента из весьма успешной зарубежной поездки, в рамках которой он не только встретился с европейскими союзниками, но и поговорил с российским коллегой о наиболее актуальных и важных аспектах международной повестки.