Вице-президент США высказался о встрече Трампа с Путиным
22 июля 2018, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-президент США Майкл Пенс высказался о встрече американского президента Дональда Трампа и лидера Российской Федерации Владимира Путина в Хельсинки, которая состоялась в начале текущей недели.
По словам Пенса, Трамп согласен был пойти на серьезный политический риск для достижения мира перед переговорами в Финляндии, передает сегодня телеканал АBC. Глава Штатов не поступился бы миром ради каких-либо целей собственной политики, добавил вице-президент.
Как уточнил Майкл Пенс, народ США стал свидетелем возвращения президента из весьма успешной зарубежной поездки, в рамках которой он не только встретился с европейскими союзниками, но и поговорил с российским коллегой о наиболее актуальных и важных аспектах международной повестки.
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