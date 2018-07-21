Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев оценил слова Павла Климкина, что предложение РФ о проведении референдума в Донбассе является "репетицией развала Украины".

Суздальцев полагает, что такая эмоциональная реакция главы МИД Украины связана с тем, что руководство страны знает, что на Донбассе большинство отдаст голоса за выход региона из состава Украины.

Эксперт отметил в беседе с RT, что украинские дипломаты вот уже четвертый год морочат людям голову, что "Украина - центр вселенной". Но саммит в Хельсинки показал, что для Запада Россия как партнер более интересна, что крайне расстроило Украину.