Эксперт прокомментировал заявление Климкина о "репетиции развала" Украины
21 июля 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев оценил слова Павла Климкина, что предложение РФ о проведении референдума в Донбассе является "репетицией развала Украины".
Суздальцев полагает, что такая эмоциональная реакция главы МИД Украины связана с тем, что руководство страны знает, что на Донбассе большинство отдаст голоса за выход региона из состава Украины.
Эксперт отметил в беседе с RT, что украинские дипломаты вот уже четвертый год морочат людям голову, что "Украина - центр вселенной". Но саммит в Хельсинки показал, что для Запада Россия как партнер более интересна, что крайне расстроило Украину.
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