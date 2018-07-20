Глава МВД Италии назвал "евромайдан" оплаченной Западом псевдореволюцией
20 июля 2018, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что смена власти на Украине в результате "евромайдана" была псевдореволюцией, и оплачена она была из-за рубежа. Он назвал ее "фейковой".
Тему смены власти в Киеве руководитель итальянского МВД затронул после вопроса корреспондента The Washington Post о "праве России на аннексию Крыма" и утверждения о "фальшивом референдуме", передает ТАСС. 90% жителей отдали свои голоса за возвращение Крыма в состав РФ, напомнил Сальвини.
По поводу вхождения Крыма в состав России политик заметил, что в мире есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, законно принадлежащие России.
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