Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что смена власти на Украине в результате "евромайдана" была псевдореволюцией, и оплачена она была из-за рубежа. Он назвал ее "фейковой". Италия до конца года поднимет вопрос об отмене санкций Евросоюза против РФ

Тему смены власти в Киеве руководитель итальянского МВД затронул после вопроса корреспондента The Washington Post о "праве России на аннексию Крыма" и утверждения о "фальшивом референдуме", передает ТАСС. 90% жителей отдали свои голоса за возвращение Крыма в состав РФ, напомнил Сальвини.

По поводу вхождения Крыма в состав России политик заметил, что в мире есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, законно принадлежащие России.