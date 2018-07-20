Посла США в России призывают уйти в отставку

Посла США в России Джона Хантсмана призвали уйти в отставку после провальной, по мнению многих в Америке, встречи президента Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. На июльской обложке Time изображено лицо с чертами Путина и Трампа

Вернуться домой дипломату рекомендует, в частности, его бывший главный советник Джон Уивер. «Джон Хантсман, подавай в отставку, если у тебя есть честь», – написал Уивер в в Twitter.

Раскритиковала итоги саммита даже дочь посла - телеведущая Эбби Хантсман. Она написала в Twitter, что «ни одни переговоры не стоят того, чтобы приносить в жертву свой народ и страну».

Джон Хантсман являлся одним из основных лоббистов встречи Путина и Трампа, пишет Коммерсантъ. Он обещал перед саммитом, что американский лидер будет продолжать привлекать Москву к ответственности «за ее пагубные действия».