Пушков знает, кто мешает нормализации отношений между Россией и США

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков знает, кто мешает нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Об этом политик сообщил во вторник.

По словам сенатора, в Штатах по-прежнему можно заметить серьезное сопротивление процессу улучшения связей двух стран, несмотря на успешные переговоры Путина и Трампа в Хельсинки. Пушков полагает, что виной всему члены конгресса, которые "несут чушь", передает "Свободная пресса".

Политик на своей страничке в Twitter написал, что Россия якобы уже три десятка лет пытается вмешиваться в выборы на территории США. Это мнение стараются "продвинуть в массы" американские сенаторы, считает Алексей Пушков.