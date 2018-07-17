Пушков знает, кто мешает нормализации отношений между Россией и США
17 июля 2018, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков знает, кто мешает нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Об этом политик сообщил во вторник.
По словам сенатора, в Штатах по-прежнему можно заметить серьезное сопротивление процессу улучшения связей двух стран, несмотря на успешные переговоры Путина и Трампа в Хельсинки. Пушков полагает, что виной всему члены конгресса, которые "несут чушь", передает "Свободная пресса".
Политик на своей страничке в Twitter написал, что Россия якобы уже три десятка лет пытается вмешиваться в выборы на территории США. Это мнение стараются "продвинуть в массы" американские сенаторы, считает Алексей Пушков.
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