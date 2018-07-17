Раскрыты детали реализуемого против Москвы плана США по демонизации России

Соединенные Штаты последовательно реализуют план по демонизации и дискредитации Российской Федерации на международной арене. Об этом говорится в материале, появившемся в отечественных интернет-СМИ.

Сайт «Русская весна» пишет, что США, после развала Советского Союза взявшие на себя роль «мирового жандарма», несколько лет назад столкнулись с проблемами во внутренней политике. Чтобы отвлечь внимание общественности от этих трудностей, американцам понадобилось сконструировать миф о «хакерах из РФ», которые якобы вмешались в ход президентских выборов 2016 года.

В статье отмечается, что дезинформация о деятельности киберпреступников была впервые вброшена в СМИ в марте 2015-го, задолго до основных событий предвыборной гонки. О «русских хакерах» рассказал доклад, подготовленный анонимными «высокопоставленными чиновниками», который опубликовал имеющий сомнительную репутацию сайт WikiLeaks. Данный доклад спровоцировал волну публикаций в ведущих американских изданиях.

Кампания в прессе, в свою очередь, привела к началу официального расследования о «вмешательстве России в выборы». На прошлой неделе стало известно, что Минюст США выдвинул обвинения по этому делу «двенадцати хакерам из ГРУ».

Автор процитированного материала спрогнозировал продолжение реализации плана по демонизации Москвы. Чем более эффективным будет внешнеполитический курс России, тем большим нападкам она будет подвергаться, говорится в статье.