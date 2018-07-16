В президентском дворце в Хельсинки в понедельник начались переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Российский лидер предложил коллеге обсудить "болевые точки".

Известно, что встреча тет-а-тет продлится полтора часа, а после этого в Хельсинки состоится беседа в расширенном формате, передает РИА "Новости".

Президент РФ убежден, что в ходе переговоров необходимо поделиться мнениями о двусторонних отношениях и международных проблемах. Трамп в свою очередь отметил, что у России и США есть шанс наладить связи после сегодняшнего разговора.