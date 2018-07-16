Путин прибыл в Хельсинки, где состоится его встреча с Трампом

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 16 июля, прибыл в столицу Финляндии Хельсинки. Сегодня в городе состоятся переговоры президента России и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Согласно последней информации, встреча российского и американского политиков начнется примерно через пятьдесят минут, передает РИА "Новости".

Ранее сегодня в Кремле заявили, что Путин и Трамп относятся друг к другу с большим уважением. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном зависит исключительно от действий России.