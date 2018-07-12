Путин исключил Шевченко из президентского Совета по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин исключил журналиста и телеведущего Максима Шевченко из президентского Совета по межнациональным отношениям. Из состава совета также исключен бывший вице-премьер Александр Хлопонина.

Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Причины их исключения из Совета в документе не названы. В соответствии с указом в состав Совета включены министр науки и высшего образования Михаил Котюков, вице-премьер Виталий Мутко и глава совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова.

В мае 2018 года Шевченко заявил о выходе из состава президентского Совета по правам человека и по развитию гражданского общества, объяснив свое решение отсутствием реакции на его призыв собрать СПЧ в связи с событиями 5 мая, когда в Москве возник конфликт на акции протеста с участием казаков.