Помпео рассказал, о чем в рамках встречи будут говорить Путин и Трамп

Во вторник, 10 июля, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, какие темы будут обсуждать в рамках грядущей встречи американский президент Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства Штатов, ключевыми темами переговоров станут ситуации, сложившиеся на Украине и в Сирии. В интервью эмиратскому телеканалу Sky News Arabia Помпео отметил, что Вашингтон планирует побудить Москву, Дамаск и Тегеран соблюдать все политические договоренности.

Не исключено также, что Трамп и Путин обменяются мнениями о сотрудничестве в сфере киберпространства.

Напомним, политики встретятся 16 июля в Хельсинки в формате тет-а-тет.