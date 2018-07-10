Помпео рассказал, о чем в рамках встречи будут говорить Путин и Трамп
10 июля 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 10 июля, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, какие темы будут обсуждать в рамках грядущей встречи американский президент Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин.
По словам руководителя внешнеполитического ведомства Штатов, ключевыми темами переговоров станут ситуации, сложившиеся на Украине и в Сирии. В интервью эмиратскому телеканалу Sky News Arabia Помпео отметил, что Вашингтон планирует побудить Москву, Дамаск и Тегеран соблюдать все политические договоренности.
Не исключено также, что Трамп и Путин обменяются мнениями о сотрудничестве в сфере киберпространства.
Напомним, политики встретятся 16 июля в Хельсинки в формате тет-а-тет.
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