Кремль невысоко оценил вклад Бориса Джонсона в развитие отношений с РФ

В Кремле невысоко оценили вклад экс-министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона в развитие отношений с Россией. Об этом во вторник, 10 июля, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Российские власти могут оценивать зарубежных политиков исключительно из критерия, какой вклад они вносят в развитие двусторонних связей, передает РИА "Новости" слова пресс-секретаря Владимира Путина.

Песков с сожалением уточнил, что результаты работы Бориса Джонсона над улучшением отношений России и Британии являются весьма скромными.

Ранее стало известно, что Джонсон покинул пост главы МИД из-за разногласий с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по вопросам Brexit.