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Депутаты города Миасса не выбрали главу

5 июля 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Сегодня, 5 июля, в Миасском городском округе не состоялись выборы градоначальника.

Из 23 депутатов 12 испортили бюллетени, остальные голоса распределились следующим образом: 2 голоса депутаты отдали за Данилу Михеева, и 9 – за Анатолия Лобко.

Напомним, что два дня назад при проверке данных были признаны неверно оформленными документы одного из десяти кандидатов, и Валихана Тургумбаева исключили из числа кандидатов. Сегодня утром о самоотводе заявил Дмитрий Федечкин, а после собеседования конкурсной комиссии также самостоятельно ушел из предвыборной гонки Григорий Тонких.

Из оставшихся семи кандидатов комиссия выбрала двоих, однако на тайном голосовании за них не отдали значимое количество голосов депутаты местного собрания. В итоге глава Миасса избран не был.

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