Выборы главы Миасса начались сегодня

Сегодня, 3 июля, в Миассе стартовали выборы главы. Из 10 претендентов на кресло градоначальника один отсеялся из-за неверно подготовленных документов. Глава города определится 5 июля. Главе Южного Урала Борису Дубровскому доложили о ходе подготовки к заседанию конкурсной комиссии, которая определит кандидатов на кресло мэра Миасса.

- Лично мне хотелось бы, чтобы у Миасса наконец-то появилась дееспособная исполнительная власть, которая положит конец раздорам, склокам, постоянным скандалам, которые сотрясают этот город, - скал Борис Дубровский. - Считаю, что в Миассе нужна власть, которая будет помогать развитию и использованию его потенциала. Пока всем предшественникам удавалось плохо, ориентиры выбирались неправильно. Есть сейчас возможность выстроить вектор все-таки более четко.

Сегодня конкурсная комиссия из 6 человек рассмотрела документы и отсеяла одного из кандидатов - Валихана Тургумбаева. Через день, в четверг, оставшиеся 9 претендентов пройдут «собеседование» на соответствие должности, и из них выберут не менее двух человек. И именно из них местные депутаты изберут нового мэра.