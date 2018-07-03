Трамп направил письма лидерам НАТО с призывом увеличить оборонные бюджеты

Дональд Трамп направил ряд писем лидерам стран - союзников Соединенных Штатов по НАТО. В посланиях Трамп критикует их за то, что они тратят слишком мало средств на оборону в рамках альянса, по сравнению с Вашингтоном.

Американский президент призвал начать тратить больше средств на безопасность НАТО. Письма были разосланы в прошлом месяце. Среди получателей — лидеры Германии, Бельгии, Норвегии, Канады, сообщает Газета.ру.

Недостаточные оборонные бюджеты дают основание другим членам альянса не выполнять свои обязательства, написал Дональд Трамп в письме канцлеру Германии Ангеле Меркель.