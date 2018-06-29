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Эксперт предрек катастрофу Украины в случае вторжения ее армии в российский Крым
29 июня 2018, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]
Украинское государство столкнется с катастрофическими последствиями, если его Вооруженные силы вторгнуться в Крым. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал военный эксперт Игорь Коротченко.
Некоторое время назад армия Украины провела учения в Херсонской области, граничащей с российским полуостровом. В маневрах, в частности, была задействована реактивная артиллерия, которая поразила условного противника, дислоцированного на «оккупированной территории».
Игорь Коротченко, комментируя для СМИ состоявшиеся учения, отметил, что в случае осуществления реальной военной провокации против Крыма со стороны Украины ей будет нанесен катастрофический урон. Руководство РФ предупредило Киев о таком варианте развития событий, процитировал аналитика сайт rueconomics.ru.
Ранее сегодня сообщалось, что в соседнем государстве озвучили сценарий «широкомасштабного удара России по Украине».
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