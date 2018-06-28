Грузия закрыла Сирии свое воздушное пространство
28 июня 2018, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Грузии закрыли воздушное пространство страны для авиакомпаний из Сирии. Причиной такого решения послужило признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальский регион).
Тем самым Тбилиси запретил двум сирийским авиакомпаниям летать в Россию и обратно через небо Грузии. Сирийские авиаперевозчики теперь вынуждены летать через Каспийское море вдоль побережья Азербайджана, это увеличивает время полета между Москвой и Дамаском на полчаса.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в конце мая этого года. Грузия на это объявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией.
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