Грузия закрыла Сирии свое воздушное пространство

Власти Грузии закрыли воздушное пространство страны для авиакомпаний из Сирии. Причиной такого решения послужило признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальский регион).

Тем самым Тбилиси запретил двум сирийским авиакомпаниям летать в Россию и обратно через небо Грузии. Сирийские авиаперевозчики теперь вынуждены летать через Каспийское море вдоль побережья Азербайджана, это увеличивает время полета между Москвой и Дамаском на полчаса.

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в конце мая этого года. Грузия на это объявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией.