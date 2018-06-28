Претендент на должность мэра Миасса рассказал, кого возьмет в свою команду
28 июня 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Вчера, 27 июня, в рамках проекта «Завтрак с персоной» один из претендентов на должность главы города Миасса Анатолий Лобко рассказал, какие проблемы он считает самими острыми и кого возьмет работать в свою команду.
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