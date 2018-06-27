//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Вера Брежнева вывела формулу чудесного отпуска
- "Тебе вообще бывает стыдно за свою работу?", Малахова уличили в обмане
- Алла Пугачева сильно переживала, когда рассталась с Кузьминым
- Дарью Мороз просят вернуться в прежний образ
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
КНДР усиленно налаживает инфраструктуру ядерного центра Йонбен
27 июня 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]
На северокорейском ядерном центре в Йонбене в настоящий момент ведутся инфраструктурные работы. Это подтверждается снимками коммерческого спутника, которые были сделаны 21 июня.
Их опубликовал Институт США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса. Судя по снимкам, Северная Корея строит новую насосную установку для охлаждения реактора. Строители уже закончили возводить технический резервуар с водой.
Также на территории строятся здания, назначение которых научные сотрудники определить затруднились. Они также не могут сказать, работает ли реактор в данный момент, сообщает 38 North. Предполагается, что ядерный центр будет работать до конкретных указаний властей КНДР о денуклеаризации.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
Эксперт высказался о планах Дании задержать "Северный поток — 2"
//Новости Гнездо.ру
//В мире
На Украине озвучили причины превращения страны в военную диктатуру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Спорт
//Новости партнеров
"Тебе вообще бывает стыдно за свою работу?", Малахова уличили в обмане
//Наука
Еда приносит больше удовольствия, если употреблять ее необычным способом
//Культура
//Политика
Италия выступила против автоматического продления антироссийских санкций
//Новости СМИ2
//В мире
//Политика
//В мире
ВСУ обрушили танковый огонь на переброшенный к Горловке батальон «Сомали»
//live
«Политиком можно стать быстро, а вот государственным человеком - очень трудно!»
//Новости Redtram
//В мире
//Спорт
//Общество
Эксперты предсказали, сколько россиян не доживут до нового пенсионного возраста
//Политика
Дания собирается заблокировать строительство проекта "Северный поток-2"
//Политика
Новак встретился с главами Минфина и Минэнерго США в Вашингтоне
//Общество
//Общество
Дана Борисова продала свою квартиру и переедет поближе к бывшему мужу
//Общество
Рогозин о "Роскосмосе": "в целом организация абсолютно жизнеспособна"
Гоген Солнцев рассказал о гибели своих девушек. Одну убил битцевский маньяк
//Общество
//Спорт