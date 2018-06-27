КНДР усиленно налаживает инфраструктуру ядерного центра Йонбен

На северокорейском ядерном центре в Йонбене в настоящий момент ведутся инфраструктурные работы. Это подтверждается снимками коммерческого спутника, которые были сделаны 21 июня. Трамп сообщил о ликвидации четырех испытательных полигонов в КНДР

Их опубликовал Институт США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса. Судя по снимкам, Северная Корея строит новую насосную установку для охлаждения реактора. Строители уже закончили возводить технический резервуар с водой.

Также на территории строятся здания, назначение которых научные сотрудники определить затруднились. Они также не могут сказать, работает ли реактор в данный момент, сообщает ​ 38 North. Предполагается, что ядерный центр будет работать до конкретных указаний властей КНДР о денуклеаризации.