Строительство РФ газопровода "Северный поток-2" должно обсуждаться на общеевропейском уровне, заявил премьер-министр Дании Люкке Расмуссен на совместной пресс-конференции с главой украинского кабмина Павлом Гройсманом. США: У Европы остались рычаги, чтобы остановить «Северный поток — 2»

По словам Расмуссена, нужно взвешенно, не торопясь проанализировать проект и принять окончательное решение. Правительство Дании намерено задержать реализацию проекта строительства газопровода, передает "Газета.Ру." В парламент страны внесли законодательные инициативы, позволяющие наложить вето или задержать реализацию "«Северного потока-2".