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Цивилёв обсудил с Путиным проблемы Кемеровской области
25 июня 2018, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Цивилёв был назначен врио главой Кузбасса 1 апреля. Путин попросил кемеровского губернатора рассказать о проблемах области. Первую проблему, которую назвал Цивилёв - это повышение уровня жизни граждан.
Он рассказал, что власти Кемеровской области ставят перед собой задачу – "существенное увеличение, на 30% повышение зарплаты, увеличение продолжительности жизни на два года". "Желаем программу социально-экономического развития", - доложил глава Кузбасса.
Цивилёв сообщил Путину, что у региона много планов, но тормозит развитие отсутствие современного аэропорта в Кемерово. "Взлётная полоса в аэропорту находится в крайне тяжёлом состоянии. Требуется её реконструкция, замена навигационного оборудования. Без решения этого вопроса не можем дальше развивать аэропорт", - сообщил губернатор Кемеровской области и попросил Путина "дать указания о выделении денежных средств на реконструкцию в размере 1,72 миллиарда рублей", - сообщила пресс-служба Кремля.
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