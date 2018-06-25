Цивилёв обсудил с Путиным проблемы Кемеровской области

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Цивилёв был назначен врио главой Кузбасса 1 апреля. Путин попросил кемеровского губернатора рассказать о проблемах области. Первую проблему, которую назвал Цивилёв - это повышение уровня жизни граждан.

Он рассказал, что власти Кемеровской области ставят перед собой задачу – "существенное увеличение, на 30% повышение зарплаты, увеличение продолжительности жизни на два года". "Желаем программу социально-экономического развития", - доложил глава Кузбасса.

Цивилёв сообщил Путину, что у региона много планов, но тормозит развитие отсутствие современного аэропорта в Кемерово. "Взлётная полоса в аэропорту находится в крайне тяжёлом состоянии. Требуется её реконструкция, замена навигационного оборудования. Без решения этого вопроса не можем дальше развивать аэропорт", - сообщил губернатор Кемеровской области и попросил Путина "дать указания о выделении денежных средств на реконструкцию в размере 1,72 миллиарда рублей", - сообщила пресс-служба Кремля.