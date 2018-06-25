Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил, что за нападением на лагерь цыган во Львове может стоять Россия. В настоящий момент ведомство выясняет, кто именно финансировал нападавших.

По мнению СБУ, Москва заинтересована в разжигании межнациональной вражды на Украине. По словам Грицака, в России, например, были запланированы антисемитские провокации с подкидыванием в синагоги свиных голов, передает РБК.

Во Львове 23 июня посреди ночи совершено нападение на цыганский лагерь. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения.