СБУ разглядела "руку Москвы" в нападении на цыганский лагерь во Львове
25 июня 2018, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил, что за нападением на лагерь цыган во Львове может стоять Россия. В настоящий момент ведомство выясняет, кто именно финансировал нападавших.
По мнению СБУ, Москва заинтересована в разжигании межнациональной вражды на Украине. По словам Грицака, в России, например, были запланированы антисемитские провокации с подкидыванием в синагоги свиных голов, передает РБК.
Во Львове 23 июня посреди ночи совершено нападение на цыганский лагерь. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения.
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