СМИ признали «смертоносный» Су-34 лучшим ударным истребителем

Западные СМИ признали российский бомбардировщик Су-34 наиболее передовым и технически мощным ударным истребителем мира. Наиболее близкими соперниками Су-34 сейчас считаются J-16 и F-15, принятые на вооружение в США и Китае. Появились кадры уничтожения Су-34 боевиков в Алеппо в ответ на атаку военных РФ

Как пишет Military Watch, среди технических особенностей Су-34 - расположение летчиков: в кабине российского истребителя они размещаются рядом, а не друг за другом, таким образом дублировать органы управления не требуется. Кабина также оборудована кислородной системой, обеспечивающей выполнение полетов без кислородных масок на высоте до 10 000 метров. Кроме того, пилоты могут стоять в кабине или перемещаться по ней.

Самолет имеет на вооружении последней модификацией ракеты "воздух-воздух" Р-27 с увеличенной дальностью пуска до 130 километров. Издание подчеркивает, что в данное время они являются одними из самых смертоносных ракет и превосходят европейские и американские аналоги.