В Сирии готовится антироссийская провокация

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что в провинции Идлиб террористы и журналисты одной из ближневосточных стран совместно готовят провокацию, чтобы сфабриковать обвинения против РФ. Группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону Дамаска

Информация получена от жителей провинции по телефону. Постановочные репортажи повествуют об эвакуации боевиками мирного населения в больницу и «восстановлению» экстремистами зданий, якобы уничтоженных ударами авиации РФ и Сирии.

Видеоматериалы, как говорят сирийцы, планируется разместить в арабских и западных информационных ресурсах для очередных обвинений России, а также для получения денежных средств террористами от организаций Запада.