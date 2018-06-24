В Сирии готовится антироссийская провокация
24 июня 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что в провинции Идлиб террористы и журналисты одной из ближневосточных стран совместно готовят провокацию, чтобы сфабриковать обвинения против РФ.
Информация получена от жителей провинции по телефону. Постановочные репортажи повествуют об эвакуации боевиками мирного населения в больницу и «восстановлению» экстремистами зданий, якобы уничтоженных ударами авиации РФ и Сирии.
Видеоматериалы, как говорят сирийцы, планируется разместить в арабских и западных информационных ресурсах для очередных обвинений России, а также для получения денежных средств террористами от организаций Запада.
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