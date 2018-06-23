Пушков высказался о грядущем визите сенаторов из США в Москву

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался сегодня о грядущем визите американских сенаторов в Москву. По его мнению, это станет довольно важным шагом.

Пушков, однако, убежден, что от визита сенаторов из США не следует ждать каких-либо политических прорывов. По cловам политика, для кардинальных изменений еще слишком рано.

На своей страничке в социальной сети Twitter Алексей Пушков подчеркнул, что грядущий контакт станет первым на уровне делегаций с осени 2013 года. Именно поэтому поездку американских сенаторов можно считать серьезным сдвигом в сторону нормализации отношений России и Штатов.