Трамп сообщил о ликвидации четырех испытательных полигонов в КНДР
21 июня 2018, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительство Северной Кореи ликвидировало четыре «крупных испытательных полигона». По его словам, власти КНДР также прекратили испытания баллистических ракет.
Об этом Трамп сообщил на совещании в Белом доме. У Вашингтона и Пхеньяна сложились "очень хорошие отношения", подчеркнул он. Президент США отметил важность немедленной и "полной денуклеаризации, которая уже начинает происходить", передает ТАСС.
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