Трамп сообщил о ликвидации четырех испытательных полигонов в КНДР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительство Северной Кореи ликвидировало четыре «крупных испытательных полигона». По его словам, власти КНДР также прекратили испытания баллистических ракет. США предъявили Северной Корее требования по 47 пунктам для денуклеаризации

Об этом Трамп сообщил на совещании в Белом доме. У Вашингтона и Пхеньяна сложились "очень хорошие отношения", подчеркнул он. Президент США отметил важность немедленной и "полной денуклеаризации, которая уже начинает происходить", передает ТАСС.