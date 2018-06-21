Путин и Порошенко провели телефонную беседу

В четверг, 21 июня, президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко провели телефонную беседу. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в пресс-службе главы Украины.

Согласно последним данным, политики обсудили ситуацию с украинскими гражданами, осужденными на территории РФ. Порошенко призвал своего российского коллегу освободить людей, которые содержатся в тюрьмах, а также на "оккупированных территориях", передает РИА "Новости".

Напомним, ранее президенты двух стран договорились, что российский и украинский омбудсмены посетят 34 заключенных на территории РФ и Украины.