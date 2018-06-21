Пушков высказался о мнении актёра Вахтанга Кикабидзе по распаду СССР

Российский политик Алексей Пушков прокомментировал мнение грузинского актёра Вахтанга Кикабидзе о распаде СССР. Актёр, сценарист и кинорежиссёр Вахтанг Кикабидзе рассказал в интервью изданию Deutsche Welle о том, что узнав о распаде Советского Союза, сначала "был шок".

"Но... уже чувствовали, что это должно произойти", - признался грузинский актёр.

Кикабидзе был рад распаду СССР. Алексей Пушков считает: "Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы". "Годы он набрал, мудрости — нет", — написал политик в Twitter.

Кикабидзе рассказал, как отмечали это событие отметили. "Очень обрадовался. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню", - вспомнил артист. Как отметил Кикабидзе, "такую огромную махину", как Советский Союз, "трудно было развалить".

Актер не выступает в российских городах с августа 2008 года после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.