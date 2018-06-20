Киев заявил о «военной угрозе» Украине из-за Крымского моста

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост, соединивший российский материк с полуостровом, создал военную угрозу украинцам с юга.

Турчинов считает Крымский мост «военным объектом», так как Российская Федерация теперь может через мост переправлять в Крым и обратно военную технику.

Также одной из угроз для Украины являются ракетные комплексы российских вооруженных сил в Крыму.

Турчинова беспокоит, что еще до завершения строительства перехода группировкаРФ на полуострове и в Азовском море была довольно серьезно усилена.