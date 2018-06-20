Италия официально заявит о начале процесса по отмене антироссийских санкций

Правительство Италии неоднократно заявляло, что санкции против России мало того, что не приносят никакого результата, так еще и наносят удар по европейской экономике. А в ближайшее время эта позиция будет озвучена официально.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил советник вице-премьера Италии Джанлука Савоини. По его словам, Италия дорожит отношениями с РФ и намерена их восстановить, именно поэтому она собирается «подать России сигнал», что ситуация с ограничениями меняется. «И даже если санкции невозможно снять сразу, в течение одного месяца, надо запустить в Европе процесс, в результате которого они в конце концов будут отменены», — цитирует итальянского политика RT.

Савоини сообщил, что официальное заявление будет сделано на саммите Евросоюза, который пройдет 28—29 июня.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что первой отменить санкции против России может Франция, но Европейский парламент принял резолюцию, призывающую ЕС продлить антироссийские санкции.