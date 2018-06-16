Госдеп обвинил Россию в стрельбе по наблюдателям ОБСЕ в Донбассе

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт бездоказательно обвинила Россию в предупредительной стрельбе близ села Пикузы в Донбассе. Науэрт опубликовала в своем аккаунте отчет СММ ОБСЕ. Лукашевич рассказал об активизации боевых действий ВСУ на территории Донбасса

В нем говорится, что наблюдатели 14 июня у села Пикузы возле Мариуполя вышли из машины, чтобы рассмотреть следы, вероятно, от БМП, после чего услышали выстрелы в воздух и увидели в 50 метрах от себя двух вооруженных людей, один из которых стрелял из автомата Калашникова. Якобы стрельбу вели "подчиненные России военные", причем с целью угрозы сотрудникам ОБСЕ.

Науэрт потребовала от РФ "прекратить это заслуживающее осуждения поведение, прежде чем еще кто-либо из сотрудников СММ будет убит, и убраться с Украины".