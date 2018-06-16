Госдеп обвинил Россию в стрельбе по наблюдателям ОБСЕ в Донбассе
16 июня 2018, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт бездоказательно обвинила Россию в предупредительной стрельбе близ села Пикузы в Донбассе. Науэрт опубликовала в своем аккаунте отчет СММ ОБСЕ.
В нем говорится, что наблюдатели 14 июня у села Пикузы возле Мариуполя вышли из машины, чтобы рассмотреть следы, вероятно, от БМП, после чего услышали выстрелы в воздух и увидели в 50 метрах от себя двух вооруженных людей, один из которых стрелял из автомата Калашникова. Якобы стрельбу вели "подчиненные России военные", причем с целью угрозы сотрудникам ОБСЕ.
Науэрт потребовала от РФ "прекратить это заслуживающее осуждения поведение, прежде чем еще кто-либо из сотрудников СММ будет убит, и убраться с Украины".
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